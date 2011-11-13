〔人民币汇率〕中国称即使人民币大幅升值亦无法解决美国的逆差等问题

中国金融：去年四季度境外投资者对境内金融机构直接投资续净流出--外管局
路透北京2月9日 - 中国国家外汇管理局周四称，2016年四季度，境外投资者对中国境内金融机构直接投资净流出11.06亿美元，这也是该数据自2012年公布以来连续第二个季度出现净流出，流出规模则环比缩窄近半。
路透上海11月14日电---新华社援引中国国家主席胡锦涛日前称,美国贸易逆差和失业等结构性问题不是人民币汇率造成的,即使人民币大幅升值,也无法解决美国面临的问题.
胡锦涛参加夏威夷檀香山亚太经合组织(APEC)会议期间同美国总统奥巴马举行会晤时作出上述表示.他重申,中国将会继续稳步推进人民币汇率形成机制改革.
参加亚太经合组织(APEC)峰会的中美两国领导人周六举行会晤.白宫发言人Jay Carney透露,美国总统奥巴马在与胡锦涛的会谈中,"非常直率地"谈论了汇率和贸易问题,敦促允许人民币升值,并称有必要让全球经济恢复平衡.(完)
--发稿 曾菱; 审校 黄凯
路透北京2月9日 - 中国国家外汇管理局周四称，2016年四季度，境外投资者对中国境内金融机构直接投资净流出11.06亿美元，这也是该数据自2012年公布以来连续第二个季度出现净流出，流出规模则环比缩窄近半。
路透上海2月9日 - 人民币兑美元即期周四早盘随中间价小幅反弹。交易员指出，客盘实需购汇仍存，只是由于短期市场方向仍不甚明朗，机构自营做多或做空人民币的积极性并不强；而离岸CNH和在岸汇价差继续收窄至200点水平，可能逐渐强化人民币后续可能再度走贬预期。
路透上海2月9日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周四较上日升0.16%至93.88；SDR篮子指数升至95.37，BIS篮子指数升至95.12。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.00%，SDR篮子指数跌0.14%，BIS指数跌1.17% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点数 人民币 6.871 139 欧元 7.3495 44 日圆 6.1399 -27 港元 0.8855 18.6 英镑