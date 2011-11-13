〔人民币汇率〕中国称即使人民币大幅升值亦无法解决美国的逆差等问题

路透上海11月14日电---新华社援引中国国家主席胡锦涛日前称,美国贸易逆差和失业等结构性问题不是人民币汇率造成的,即使人民币大幅升值,也无法解决美国面临的问题.

胡锦涛参加夏威夷檀香山亚太经合组织(APEC)会议期间同美国总统奥巴马举行会晤时作出上述表示.他重申,中国将会继续稳步推进人民币汇率形成机制改革.

参加亚太经合组织(APEC)峰会的中美两国领导人周六举行会晤.白宫发言人Jay Carney透露,美国总统奥巴马在与胡锦涛的会谈中,"非常直率地"谈论了汇率和贸易问题,敦促允许人民币升值,并称有必要让全球经济恢复平衡.(完)