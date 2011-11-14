《一周经济焦点》多国撙节紧缩势头加剧,美国财政预算之争或受关注

* 欧元区第三季GDP料较前季上升0.2%

* 意大利预算计划和政府动态受到关注

* 债券投资者注意力或转向美国财政之争

* 美国10月零售销售料上升0.3%,CPI料持平

路透华盛顿11月13日电---随着"债市义勇军"(bond market vigilante)为加大紧缩预算摇旗呐喊,许多发达国家都在推行撙节计划,这一因素明年将拖累全球经济.

周二公布数据料显示,欧元区第三季国内生产总值(GDP)温和成长0.2%,尽管欧洲决策者警告称该地区可能很快滑入衰退.

欧元区部分国家在极力遏制主权债务危机之际,信贷正在紧缩.此轮债务危机已经迫使希腊、葡萄牙和爱尔兰寻求纾困,如今,甚至连法国这样相对强劲的国家都在推行新举措控制支出.

"刮起财政撙节之风,"Brown Brothers Harriman全球汇率策略部主管Marc Chandler表示."将令经济增长减缓."

据美国经济谘商会最近一项预测,2012年全球经济增速可能从今年的3.9%放缓至3.2%.

倘若欧洲困局恶化,这种前景可能严重黯淡.

意大利周一的政府公债标售将是对投资者信心的关键考验,之前该国的撙节举措已获议员们的认可.

但即便意大利投资者信心改善,注意力也只是转向其他深陷债务困境的国家.

**预算计画期限临近**

美国议员订出1.2万亿美元节支计划的最後期限也在逼近.美国仍能低息举债,部分原因是由于市场担心欧洲崩解.

若美国达成更大幅度削减长期支出的协议,那麽美国议员将有延长失业救济和部分减税政策的空间,以帮助经济维持复苏之路.但2012年总统大选亦临近,华尔街很少有人预计会取得很大成果.

高盛分析师认为,2012年和2013年,撙节举措将使美国经济成长至少减少1个百分点.