〔日本个股〕日本证券交易监督委员会或对奥林巴斯财报作假开罚

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京11月13日电---据一位熟知内情的消息人士周日透露,日本证券监管机构拟建议对奥林巴斯(7733.T)财务报告作假开出罚款,此举或能避免该公司被摘牌的命运.奥林巴斯事件是日本最大的公司丑闻之一.
该消息人士又称,日本证券交易监督委员会(SESC)可能敦促对奥林巴斯前高管和其他涉嫌有问题并购交易的人员提起刑事指控,这些并购交易用来隐瞒巨额投资损失.
日本当局正在对这家有92年历史的相机和内窥镜制造商进行调查,上周该公司承认利用并购付款隐瞒投资损失长达数十年之久.媒体报导,警方、检方和监管机构罕见地协同对这起隐瞒事件进行调查.
奥林巴斯丑闻令日本企业治理的担忧重燃,有人担心其他公司可能也存在类似的问题.政界人士已经开始考虑修改法律,加强监管.
但当局显然也担心奥林巴斯摘牌对投资者和市场的冲击.
奥林巴斯的最大外资股东美国东南资产管理公司(Southeastern Asset Management)表示,摘牌将对外资在日本的投资产生"严重的负面後果".[ID:nCN1212684]
消息人士告诉路透,SESC将在参阅第三方调查报告和修正的奥林巴斯财报之後,再向日本金融厅(FSA)做出最终建议.
第三方调查报告将在12月初公布.(完)
--编译 李春喜;审校 张明钧
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。