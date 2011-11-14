〔日本个股〕日本证券交易监督委员会或对奥林巴斯财报作假开罚

路透东京11月13日电---据一位熟知内情的消息人士周日透露,日本证券监管机构拟建议对奥林巴斯(7733.T)财务报告作假开出罚款,此举或能避免该公司被摘牌的命运.奥林巴斯事件是日本最大的公司丑闻之一.

该消息人士又称,日本证券交易监督委员会(SESC)可能敦促对奥林巴斯前高管和其他涉嫌有问题并购交易的人员提起刑事指控,这些并购交易用来隐瞒巨额投资损失.

日本当局正在对这家有92年历史的相机和内窥镜制造商进行调查,上周该公司承认利用并购付款隐瞒投资损失长达数十年之久.媒体报导,警方、检方和监管机构罕见地协同对这起隐瞒事件进行调查.

奥林巴斯丑闻令日本企业治理的担忧重燃,有人担心其他公司可能也存在类似的问题.政界人士已经开始考虑修改法律,加强监管.

但当局显然也担心奥林巴斯摘牌对投资者和市场的冲击.

奥林巴斯的最大外资股东美国东南资产管理公司(Southeastern Asset Management)表示,摘牌将对外资在日本的投资产生"严重的负面後果".[ID:nCN1212684]

消息人士告诉路透,SESC将在参阅第三方调查报告和修正的奥林巴斯财报之後,再向日本金融厅(FSA)做出最终建议.

第三方调查报告将在12月初公布.(完)