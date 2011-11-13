《中国报摘》--中国证券报11月14日

* 头版头条:

--中证指数有限公司和中国证券报今日联合发布中证金牛基金指数系列,将反映中国基金市场中精选的优秀基金群体的绩效表现.

* 其他:

--据悉,计划总投资约1,981亿元人民币的《浙江省义乌市国际贸易综合改革试点三年实施计划》已上报国务院,内容包括设立产业投资基金、创业投资基金、股权投资基金等,该计划可能年底获批.

--中国社会科学院副院长李扬表示,未来10年里国内生产总值(GDP)的平均增速或降至8%-8.5%;长期来看,带动经济增长仍旧需要靠投资拉动.

--保监会副主席陈文辉表示,要进一步完善保险业资本补充机制,提高融资工具流动性和探索境外市场发债融资等,另外财务再保险也是保险业一个独特的融资渠道.

--财政部部长助理胡静林表示,要把支持水利改革发展作为公共财政投入的重点领域,大幅增加农田水利等薄弱环节的投入力度,加快推进农田水利基础设施建设步伐.

--财政部财科所所长贾康表示,当前并不是讨论宏观政策转型的合适时机,中国财政和货币政策仍应维持一松一紧的框架搭配.未来应当积极审慎地推进房产税改革,房产税有望对中国的税制改进做出历史性的贡献.

--中国化学(601117.SS)公布数据显示,公司前10个月新签合同额893.9亿元,截至10月公司已实现营业收入325.4亿元.

--中色股份(000758.SZ)公告称,公司拟按照每10股不超过3股的比例向全体股东配售股票,募集不超过25亿元的资金,其中12亿元用于偿还银行贷款,其馀用于补充流动资金.

--珠海港(000507.SZ)公告称,拟按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配股,共计可配售约1.03亿股,募集资金8.36亿元,将投向收购云浮新港港务有限公司71.63%股权等三个项目.(完)

--整理 曾菱; 审校 黄凯