云南私庄矿难死亡人数增至34人--新华

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京11月13日电--新华社报导称，救援人员周日称，云南曲靖市师宗县私庄煤矿的瓦斯爆炸事故遇难人数已经升至34人。

上周矿难发生後的最初报导称，有19名矿工遇难，另有二十几人被困。

曲靖市政府官员、矿难新闻发言人李建军表示，截至到周日早晨，依然有9名矿工被困井下，数以百计的救援人员还在寻找他们的下落。

李建军说，181米长的巷道尚未清理完毕，且地下高浓度的瓦斯也将影响救援。

新华社报导称，该矿的安全生产许可证早在一年前便已撤销，属非法运营。云南省煤矿安全监察局今年4月份要求该矿停产整顿。

新华社还报导了另外一起煤矿事故案。甘肃省一煤矿发生透水事故，造成七名矿工被困井下。

这起矿难周日凌晨发生于甘肃省景泰县四个山通达煤矿。救援人员正在事发地点进行抽水作业。（完）