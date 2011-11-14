云南私庄矿难死亡人数增至34人--新华

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京11月13日电--新华社报导称，救援人员周日称，云南曲靖市师宗县私庄煤矿的瓦斯爆炸事故遇难人数已经升至34人。
上周矿难发生後的最初报导称，有19名矿工遇难，另有二十几人被困。
曲靖市政府官员、矿难新闻发言人李建军表示，截至到周日早晨，依然有9名矿工被困井下，数以百计的救援人员还在寻找他们的下落。
李建军说，181米长的巷道尚未清理完毕，且地下高浓度的瓦斯也将影响救援。
新华社报导称，该矿的安全生产许可证早在一年前便已撤销，属非法运营。云南省煤矿安全监察局今年4月份要求该矿停产整顿。
新华社还报导了另外一起煤矿事故案。甘肃省一煤矿发生透水事故，造成七名矿工被困井下。
这起矿难周日凌晨发生于甘肃省景泰县四个山通达煤矿。救援人员正在事发地点进行抽水作业。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。