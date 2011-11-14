版本:
中国
亚洲 | 2011年 11月 14日 星期一 08:01 BJT

〔东京汇市〕欧债危机进展提振欧元走强,市场关注意大利公债标售

* 市场关注意大利是否能轻松标售五年期债券

* 欧元突破1.3800美元,之後小幅下跌

* 日圆持坚,仍有干预风险

路透悉尼11月14日电---欧元与商品货币周一在亚洲交易时段上涨,因投资者对欧洲在解决债务问题中取得的进展表示欢迎,不过交易员仍然保持警惕,因意大利即将标售债券,这将测试市场风险胃纳.

欧元兑美元EUR=报1.3783,盘初一度自周五纽约尾盘的1.3751升至1.3811.欧元兑日圆EURJPY=R也持坚,自纽约尾盘的106.02升至106.71.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐