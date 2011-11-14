〔东京汇市〕欧债危机进展提振欧元走强,市场关注意大利公债标售

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 市场关注意大利是否能轻松标售五年期债券
* 欧元突破1.3800美元,之後小幅下跌
* 日圆持坚,仍有干预风险
路透悉尼11月14日电---欧元与商品货币周一在亚洲交易时段上涨,因投资者对欧洲在解决债务问题中取得的进展表示欢迎,不过交易员仍然保持警惕,因意大利即将标售债券,这将测试市场风险胃纳.
欧元兑美元EUR=报1.3783,盘初一度自周五纽约尾盘的1.3751升至1.3811.欧元兑日圆EURJPY=R也持坚,自纽约尾盘的106.02升至106.71.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。