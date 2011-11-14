《中国报摘》--金融时报11月14日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--中国国家主席胡锦在美国会见美国总统奥巴马时表示,美国贸易逆差和失业等结构性问题不是人民币汇率造成的,即使人民币大幅升值,也无法解决美国面临的问题.
* 其他:
--由工业和信息化部编制的"产业转移指导目录"正有序推进,该目录意在推动地区之间互动发展,避免同质化竞争,合理、有序、规范地推进各地的产业转移工作.
--中国信托业协会数据显示,截至三季度末,中国信托资产规模达40,977.73亿元人民币,比上季度末增长9.5%,前三季度信托公司经营收入265.85亿元,利润总额184.77亿元.同期,投向房地产领域新增信托资金累计达3,216.67亿元.(完)
--整理 康熙泽; 审校 张喜良
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。