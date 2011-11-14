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亚洲 | 2011年 11月 14日 星期一 08:01 BJT

《中国报摘》--金融时报11月14日

* 头版头条:

--中国国家主席胡锦在美国会见美国总统奥巴马时表示,美国贸易逆差和失业等结构性问题不是人民币汇率造成的,即使人民币大幅升值,也无法解决美国面临的问题.

* 其他:

--由工业和信息化部编制的"产业转移指导目录"正有序推进,该目录意在推动地区之间互动发展,避免同质化竞争,合理、有序、规范地推进各地的产业转移工作.

--中国信托业协会数据显示,截至三季度末,中国信托资产规模达40,977.73亿元人民币,比上季度末增长9.5%,前三季度信托公司经营收入265.85亿元,利润总额184.77亿元.同期,投向房地产领域新增信托资金累计达3,216.67亿元.(完)

--整理 康熙泽; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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