(重发)〔中国新股〕证监会周三将审核新华人寿约1.59亿股A股IPO申请

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路透上海11月14日电---中国证监会上周五晚公告称,将于周三(16日)审核新华人寿A股首次公开发行(IPO)申请.新华人寿招股说明书显示,其A股计划发行不超过1.5854亿股普通股,占发行後总股本的比例不超过5.1%(未考虑H股发行的超额配售选择权).

与本次发行同步,公司拟通过香港公开发行和国际配售发行不超过3.58亿股H股(未考虑行使H股发行的超额配售选择权),发行不超过4.12亿股H股(考虑全额行使H股发行的超额配售选择权).A股和H股发行後,新发行H股占发行後总股本的比例分别为11.5%(未行使H股发行的超额配售选择权)和13.0%(假设全额行使H股发行的超额配售选择权).

公告显示,本次A股发行募集资金在扣除发行费用後,将全部用于充实资本金,以支持业务持续增长.A股发行後公司计划于上海证券交易所上市,中金公司和瑞银证券为是次公开发行的联席主承销商.

据汤森路透旗下IFR稍早报导,中国第三大全国性寿险公司--新华人寿保险将降低上市融资目标,由原先的40亿美元削减最多50%,至20至30亿美元.[ID:nCN1172272]

IFR稍早报导称,美银美林(BAC.N)、法巴(BNPP.PA)、中金、德意志银行(DBKGn.DE)、高盛(GS.N)、汇丰(0005.HK)(HSBA.L)、摩根大通(JPM.N)和瑞银UBSN.VX(UBS.N)将安排H股发行.

近期不少中资企业暂停了赴港上市计划.不过若要在年底前在香港完成融资,11月中下旬已是启动H股IPO程序的最後期限.按惯例,要想在年内完成融资,香港IPO推介工作不能晚于11月中旬,因为询价,定价工作一般需要四个星期. (完)

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