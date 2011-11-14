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亚洲 | 2011年 11月 14日 星期一 08:56 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--11月14日-11月21日

(除特别说明外,均为GMT时间)

11月14日(一)

罗马--意大利财政部标售BTP固息债券.认购截止时间1000GMT.

11月15日(二)

主要国家暂无发债计划.

11月16日(三)

法兰克福--德国标售约60亿欧元、2013年12月13日到期的两年期联邦公债(Schatz).

渥太华--加拿大标售30年期名义债券.

11月17日(四)

伦敦--英国标售40亿英镑、票息为5.0%,2018年到期的公债.

马德里--西班牙标售票息为5.85%、2022年1月31日到期的指标10年期新债.

巴黎--法国标售中期政府债券(BTAN)/通胀保值公债.

11月18日(五)

主要国家暂无发债计划.

11月21日(一)

主要国家暂无发债计划.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王翔琼;审校 张明钧

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