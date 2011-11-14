《全球主要国家债券发行预告》--11月14日-11月21日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(除特别说明外,均为GMT时间)
11月14日(一)
罗马--意大利财政部标售BTP固息债券.认购截止时间1000GMT.
11月15日(二)
主要国家暂无发债计划.
11月16日(三)
法兰克福--德国标售约60亿欧元、2013年12月13日到期的两年期联邦公债(Schatz).
渥太华--加拿大标售30年期名义债券.
11月17日(四)
伦敦--英国标售40亿英镑、票息为5.0%,2018年到期的公债.
马德里--西班牙标售票息为5.85%、2022年1月31日到期的指标10年期新债.
巴黎--法国标售中期政府债券(BTAN)/通胀保值公债.
11月18日(五)
主要国家暂无发债计划.
11月21日(一)
主要国家暂无发债计划.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王翔琼;审校 张明钧
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。