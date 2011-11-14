〔韩国股市〕受意大利疑虑缓解提振开高,银行和科技股领涨

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔11月14日电---韩股周一开高1.4%,之前意大利参议院批准了经济改革计划,令投资者对欧元区债务危机的担忧有些缓解,并提振美股扬升.
大市值银行和科技股领涨,其中LG显示器(034220.KS)劲升3.4%,KB金融集团(105560.KS)涨2.5%.
0002GMT,韩国综合股价指数.KS11涨1.49%报1,891.29点.(完)
--编译 李爽;审校 徐文焰
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。