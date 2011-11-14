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亚洲 | 2011年 11月 14日 星期一 08:14 BJT

〔韩国股市〕受意大利疑虑缓解提振开高,银行和科技股领涨

路透首尔11月14日电---韩股周一开高1.4%,之前意大利参议院批准了经济改革计划,令投资者对欧元区债务危机的担忧有些缓解,并提振美股扬升.

大市值银行和科技股领涨,其中LG显示器(034220.KS)劲升3.4%,KB金融集团(105560.KS)涨2.5%.

0002GMT,韩国综合股价指数.KS11涨1.49%报1,891.29点.(完)

--编译 李爽;审校 徐文焰

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