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亚洲 | 2011年 11月 14日 星期一 08:21 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--11月14日

新股申购：

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网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日

11/14 深 海 联 讯 300277 1,700 23.00 32.86 平安证券 11/17

11/16 深 安洁科技 002635 不超过3,000 -- -- 安信证券 11/21

11/16 深 金安国纪 002636 不超过7,000 -- -- 华泰联合 11/21

11/16 深 赞宇科技 002637 不超过2,000 -- -- 齐鲁证券 11/21

11/16 深 勤上光电 002638 不超过4,683.5 -- -- 国信证券 11/21

11/18 深 雪人股份 002639 不超过4,000 -- -- 国都证券 11/23

11/22 沪 凤凰传媒 -- 不超过50,900 -- -- 中金公司 11/25

新股上市:

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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量(万股) 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日

*11/15 深 三丰智能 (300276.SZ) 1,200 25.50 45.54 海通证券

-- 深 道明光学 002632 -- 23.00 67.65 海通证券

-- 深 申科股份 002633 -- 14.00 41.24 兴业证券 11/16

注: 1. 本表包括新股发行及上市.

2. *代表新增内容.(完)

--整理 冉莹; 审校 张喜良

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