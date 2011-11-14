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亚洲 | 2011年 11月 14日 星期一 08:17 BJT

〔日本股市〕开高逾1%,受欧债担忧缓解提振

路透东京11月14日电---日股日经指数周一高开,追随美股涨势,受欧洲债务危机扩散的担忧缓解提振.

日经指数.N225盘初扬升1.4%,至8,631.55点.东证股价指数.TOPX升1.3%,至738.37点.(完)

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--编译 肖群英;审校 徐文焰

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