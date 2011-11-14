版本:
中国
亚洲 | 2011年 11月 14日 星期一 08:24 BJT

〔国际油市〕NYMEX原油期货上扬,因欧美经济前景改善

路透新加坡11月14日电---原油期货周一在亚洲盘初上扬,延续前一周的涨势,因随着美国消费者信心改善,且对欧洲债务危机疑虑缓解,预计需求稳步增长.

2354GMT,布兰特原油期货LCOc1涨0.28美元至每桶114.44美元,美国原油期货CLc1升0.15美元至每桶99.14美元.周五,美国指标原油期货收在15周高位,连续第六周录得周线上涨,布兰特原油期货则连续第三周上扬.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐