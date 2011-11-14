〔国际油市〕NYMEX原油期货上扬,因欧美经济前景改善

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡11月14日电---原油期货周一在亚洲盘初上扬,延续前一周的涨势,因随着美国消费者信心改善,且对欧洲债务危机疑虑缓解,预计需求稳步增长.
2354GMT,布兰特原油期货LCOc1涨0.28美元至每桶114.44美元,美国原油期货CLc1升0.15美元至每桶99.14美元.周五,美国指标原油期货收在15周高位,连续第六周录得周线上涨,布兰特原油期货则连续第三周上扬.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。