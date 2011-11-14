《即时观点》日本第三季GDP较前季增长1.5%.结束连续三季萎缩局面

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透东京11月14日电---日本7-9月实质国内生产总值(GDP)较前季增长1.5%,得益于出口和消费从地震引发的下滑中反弹.不过日圆持续坚挺和全球经济成长低迷令日本经济前景尚不明朗.[ID:nCN1215148]
关键点:
--7-9月实质国内生产总值(GDP)较前季增长1.5%,符合市场预估,前三个季度均为萎缩.
7-9月GDP环比年率为成长6.0%.与分析师预估中值成长6.1%相符
--在经济活动中约占60%比重的民间消费增长1.0%,市场预估中值为增加0.7%.
--净出口为GDP增长率贡献0.4个百分点,预估中值为0.6个百分点.
--企业资本支出上升1.1%,符合市场预估.
分析师评论:
瑞穗总合研究所资深经济分析师山本康雄:
经济在第三季再度增长说明供应链恢复,提振了工厂产出和消费.第四季经济成长可能放慢,部分归因于泰国的洪水.
再往前看,随着重建工作加快,公共项目支出或将开始上升,从而有助于GDP.
但由于欧洲债务危机,外部需求不太可能为日本经济增长作出很大贡献.日本经济将可继续成长,但建筑支出和外部需求对经济的影响将展开拉锯.
政府或将再度干预市场阻升日圆.日本央行可能也不得不更为积极地放松政策.
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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