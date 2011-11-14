《即时观点》日本第三季GDP较前季增长1.5%.结束连续三季萎缩局面

路透东京11月14日电---日本7-9月实质国内生产总值(GDP)较前季增长1.5%,得益于出口和消费从地震引发的下滑中反弹.不过日圆持续坚挺和全球经济成长低迷令日本经济前景尚不明朗.[ID:nCN1215148]

关键点:

--7-9月实质国内生产总值(GDP)较前季增长1.5%,符合市场预估,前三个季度均为萎缩.

7-9月GDP环比年率为成长6.0%.与分析师预估中值成长6.1%相符

--在经济活动中约占60%比重的民间消费增长1.0%,市场预估中值为增加0.7%.

--净出口为GDP增长率贡献0.4个百分点,预估中值为0.6个百分点.

--企业资本支出上升1.1%,符合市场预估.

分析师评论:

瑞穗总合研究所资深经济分析师山本康雄:

经济在第三季再度增长说明供应链恢复,提振了工厂产出和消费.第四季经济成长可能放慢,部分归因于泰国的洪水.

再往前看,随着重建工作加快,公共项目支出或将开始上升,从而有助于GDP.

但由于欧洲债务危机,外部需求不太可能为日本经济增长作出很大贡献.日本经济将可继续成长,但建筑支出和外部需求对经济的影响将展开拉锯.