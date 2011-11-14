(重温稿)《中国市场主要利率水平一周回顾》--11月11日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海11月11日电---以下为中国市场主要利率水平一周回顾(单位均为%):
证交所 银行间 公开市场 路透参考率 路透一个月 上海银行间隔夜同业
七天回购 七天回购 一年央票 一年央票 银票转贴参考率 拆放利率(Shibor)
CN7DRPO=SS CN7DRP=CFXS <0#CNTBFIXBMK=> CN1MBAYFIX= SHICNYOND=
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本周五 2.5750 3.5049 3.5733 3.5275 9.2477 2.8233
较上周五 -0.9250 +0.0046 -0.0107 -0.0610 -0.6043 -0.2667
周高 2.9300 3.5814 -- 3.5825 9.8218 3.1254
周低 2.5150 3.4808 -- 3.5275 9.2477 2.8233
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**中国主要官方利率指标**
一年期存款 一年期贷款 法定准备金 超额准备金
基准利率 基准利率 利率 利率
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3.50% 6.56% 1.62% 0.72%
注: 1.证交所债市七天国债回购利率采用收盘价,银行间债市七天国债回购采用加权平均价
2.路透参考率<0#CNTBFIX=R>一年央票取的是买卖报价的中间值
3.路透全国银票转贴参考率<0#CNBAYBMK=>选取的是1个月到期票据的买断报价
4.Shibor报价于2007年1月4日起正式发布.
5.中国人民银行从2011年7月7日起上调金融机构人民币存贷款基准利率,一年期存贷款
基准利率分别上调0.25个百分点.(完)
--整理 冉莹/曾菱; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。