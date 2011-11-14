〔中国贸易〕义乌国际贸易试点实施计划有望年内获批,投资近两千亿--报载

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海11月14日电---中国证券报周一报导称,计划总投资约1,981亿元人民币的浙江省义乌市国际贸易综合改革试点三年实施计划,已上报国务院.内容包括设立产业投资基金、创业投资基金、股权投资基金等,该计划可能年底获批.
实施计划拟申报17项制度创新,包括合理引导和规范发展民间金融,引进境内外各类金融机构、发展村镇银行、贷款公司、金融租赁公司;加快实现航空口岸开放;支持境外企业在义乌设立分支机构,赋予对外贸易经营权等.
据改革试点工作小组相关人士介绍,实施计划主要内容可概括为"1597".具体为,一种贸易方式,即量身定制"市场采购"新型贸易方式.
五项配套监管服务政策,包括探索建立新型海关通关监管模式;探索建立实行分类管理、检测便利、质量可追溯的新型检验监管模式;针对市场采购出口特点,创新纳税主体和出口货物税收管理办法等.
并要将义乌打造成为九大发展平台,包括义乌商贸服务业集聚区、国家级小商品国际贸易区、国家级会展平台及境外经贸合作区等.完善七方面服务体系,建现代金融服务体系、创新电子商务发展管理模式、构建市场综合服务体系等内容.(完)
--发稿 冉莹; 审校 黄凯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。