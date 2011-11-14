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亚洲 | 2011年 11月 14日 星期一 08:45 BJT

〔中国贸易〕义乌国际贸易试点实施计划有望年内获批,投资近两千亿--报载

路透上海11月14日电---中国证券报周一报导称,计划总投资约1,981亿元人民币的浙江省义乌市国际贸易综合改革试点三年实施计划,已上报国务院.内容包括设立产业投资基金、创业投资基金、股权投资基金等,该计划可能年底获批.

实施计划拟申报17项制度创新,包括合理引导和规范发展民间金融,引进境内外各类金融机构、发展村镇银行、贷款公司、金融租赁公司;加快实现航空口岸开放;支持境外企业在义乌设立分支机构,赋予对外贸易经营权等.

据改革试点工作小组相关人士介绍,实施计划主要内容可概括为"1597".具体为,一种贸易方式,即量身定制"市场采购"新型贸易方式.

五项配套监管服务政策,包括探索建立新型海关通关监管模式;探索建立实行分类管理、检测便利、质量可追溯的新型检验监管模式;针对市场采购出口特点,创新纳税主体和出口货物税收管理办法等.

并要将义乌打造成为九大发展平台,包括义乌商贸服务业集聚区、国家级小商品国际贸易区、国家级会展平台及境外经贸合作区等.完善七方面服务体系,建现代金融服务体系、创新电子商务发展管理模式、构建市场综合服务体系等内容.(完)

--发稿 冉莹; 审校 黄凯

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