〔中国经济〕未来10年平均增速料8%-8.5%,仍要靠投资拉动增长--专家

路透上海11月14日电---中国社会科学院副院长李扬预计,未来的10年里,中国经济增长平均增速预计在8%-8.5%左右.从长期来看,带动经济增长仍旧需要靠投资拉动,尤其是城市化方面的投资需求.

中国证券报周一引述李扬在财新峰会上称,"如果出口按照目前的趋势下降,GDP(国内生产总值)跟过去32年的平均数相比,下降1-2个百分点是正常的,也就是说在未来的10年里,可能只能指望8%-8.5%的平均增速."

他并表示,目前中国国内只有消费需求和投资需求两个因素可控.虽然政策在刺激国内消费方面采取了相当多的措施,但实际消费占比没有多少变化,如果扣除物价影响,今年实际消费是下降的.

李扬认为,未来经济增长仍需靠投资拉动.今後投资要和工业化、城市化联系在一起,并且与城市化相关联的投资会发挥越来越大的作用,"中国在投资方面是不缺钱的."

在发展资本市场方面,李扬建议,要进一步发展正规的交易所市场,比如OTC(场外交易)市场;鼓励发展PE(私募股权)市场以及完善"影子银行"监管体系.另外,要鼓励民间投资,继续引进外资,优化中国资金来源结构.

同时参会的多位专家也表达了未来中国经济增速放缓是大势所趋,但不会"硬着陆"等观点.

中国今年来季度国内生产总值(GDP)增速一直在放缓,从第一季的9.7%下降至第三季的9.1%;贸易数据则显示,外需疲弱导致中国10月出口增幅意外降至八个月最低,当月贸易顺差亦远低于预期.[ID:nCN1210026](完)