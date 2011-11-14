〔日本经济〕经济财政大臣称政府密切关注经济成长所面临的风险

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透东京10月14日电---日本经济财政大臣古川元久周一表示,政府密切关注日圆升值、全球经济形势和泰国洪灾对日本经济构成的风险,即便日本经济7-9月自3月震灾造成的疲势中反弹.
古川元久称,日本经济未来几个月仍将继续增长,但复苏的步伐正在放缓.
周一公布的官方数据显示,日本7-9月实质国内生产总值(GDP)较前季增长1.5%,为四个季度以来首次录得增长,得益于出口和消费从地震引发的下滑中反弹.[ID:nCN1215148](完)
--编译 张荻;审校 李爽
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选