〔日本经济〕经济财政大臣称政府密切关注经济成长所面临的风险

路透东京10月14日电---日本经济财政大臣古川元久周一表示,政府密切关注日圆升值、全球经济形势和泰国洪灾对日本经济构成的风险,即便日本经济7-9月自3月震灾造成的疲势中反弹.

古川元久称,日本经济未来几个月仍将继续增长,但复苏的步伐正在放缓.

周一公布的官方数据显示,日本7-9月实质国内生产总值(GDP)较前季增长1.5%,为四个季度以来首次录得增长,得益于出口和消费从地震引发的下滑中反弹.[ID:nCN1215148](完)