《中国报摘》--其他报纸重要消息11月14日(I)

**上海证券报**

--中国社科院金融研究所所长王国刚称,中国的经济增长将保持稳步下行的趋势,明年货币政策仍将保持稳健,与2010年相比资金面仍将处于收紧的局面.

--据悉,《抗菌药物临床应用管理办法》拟在近日出台,卫生部医政司副司长赵明钢称其为史上最严厉"办法",将对抗菌药物的使用率、使用量进行排名和公示等.

**人民日报**

--记者从第八届中国国际半导体照明展览会获悉,中国LED照明产业大而不强,目前面临核心技术缺失和市场推广难等两大瓶颈.相关预测显示,2015年中国照明用电约6,000亿千瓦时,如果半导体照明进入30%的普通照明市场,可年节电约1,000亿千瓦时.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 曾菱; 审校 黄凯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

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