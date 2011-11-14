《中国报摘》--其他报纸重要消息11月14日(I)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
**上海证券报**
--中国社科院金融研究所所长王国刚称,中国的经济增长将保持稳步下行的趋势,明年货币政策仍将保持稳健,与2010年相比资金面仍将处于收紧的局面.
--据悉,《抗菌药物临床应用管理办法》拟在近日出台,卫生部医政司副司长赵明钢称其为史上最严厉"办法",将对抗菌药物的使用率、使用量进行排名和公示等.
**人民日报**
--记者从第八届中国国际半导体照明展览会获悉,中国LED照明产业大而不强,目前面临核心技术缺失和市场推广难等两大瓶颈.相关预测显示,2015年中国照明用电约6,000亿千瓦时,如果半导体照明进入30%的普通照明市场,可年节电约1,000亿千瓦时.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 曾菱; 审校 黄凯
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。