〔表格〕日本第三季GDP较前季增长1.5%,为四个季度以来首次录得增长

路透东京11月14日电---日本政府周一公布数据显示,日本7-9月实质国内生产总值(GDP)较前季增长1.5%,为四个季度以来首次录得增长,得益于出口和消费从地震引发的下滑中反弹.

预估中值亦为较前季增长1.5%,第二季为萎缩0.5%.

日本第三季GDP环比年率为增长6.0%,分析师预估为增长6.1%.

下表为7-9月GDP数据及前季修正值细节,单位为百分比,括号内为市场预估:

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7-9月 4-6月

修正值

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实质GDP(较上季) +1.5 (+1.5) -0.3

实质GDP环比年率 +6.0 (+6.1) -1.3

名目GDP(较上季) +1.4 -1.5

名目GDP环比年率 +5.6 -5.8

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(实质)

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民间部门需求 +1.4 +0.2

民间消费 +1.0 (+0.7) +0.2

家庭支出 +1.0 +0.2

住房支出 +5.0 -1.1

资本支出 +1.1 (+1.1) -0.5

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公共部门需求 -0.1 +1.2

政府支出 +0.4 +0.7

资本投资 -2.8 +3.7

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外部

出口 +6.2 -5.0

进口 +3.4 +0.1

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对GDP的贡献

外部需求(百分点) +0.4 (+0.6) -0.8

国内需求(百分点) +1.0 +0.5

民间存货(百分点) +0.2 +0.2

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GDP平减指数(较上年) -1.9 -2.2

内需平减指数(较上年) -0.4 -0.8

参看完整表格,请链接内阁府网站,网址(here).(完)

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