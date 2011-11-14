〔表格〕日本第三季GDP较前季增长1.5%,为四个季度以来首次录得增长

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透东京11月14日电---日本政府周一公布数据显示,日本7-9月实质国内生产总值(GDP)较前季增长1.5%,为四个季度以来首次录得增长,得益于出口和消费从地震引发的下滑中反弹.
预估中值亦为较前季增长1.5%,第二季为萎缩0.5%.
日本第三季GDP环比年率为增长6.0%,分析师预估为增长6.1%.
下表为7-9月GDP数据及前季修正值细节,单位为百分比,括号内为市场预估:
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7-9月 4-6月
修正值
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实质GDP(较上季) +1.5 (+1.5) -0.3
实质GDP环比年率 +6.0 (+6.1) -1.3
名目GDP(较上季) +1.4 -1.5
名目GDP环比年率 +5.6 -5.8
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(实质)
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民间部门需求 +1.4 +0.2
民间消费 +1.0 (+0.7) +0.2
家庭支出 +1.0 +0.2
住房支出 +5.0 -1.1
资本支出 +1.1 (+1.1) -0.5
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公共部门需求 -0.1 +1.2
政府支出 +0.4 +0.7
资本投资 -2.8 +3.7
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外部
出口 +6.2 -5.0
进口 +3.4 +0.1
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对GDP的贡献
外部需求(百分点) +0.4 (+0.6) -0.8
国内需求(百分点) +1.0 +0.5
民间存货(百分点) +0.2 +0.2
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GDP平减指数(较上年) -1.9 -2.2
内需平减指数(较上年) -0.4 -0.8
参看完整表格,请链接内阁府网站,网址(here).(完)
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--编译 李爽;审校 徐文焰
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