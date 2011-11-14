《中国股市盘前看点》--11月14日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--欧元区9月工业生产

--瑞典央行与欧洲央行召开银行业问题研讨会.发表谈话者包括欧洲央行执委会委员普雷特及欧洲央行副总裁冈斯坦西欧

**宏观经济和政策面**

--中国国家主席胡锦涛表示,美国不应把经贸问题政治化,不应搞保护主义;美国应尽早放宽对华高技术出口限制,这将有利于缓解中美贸易不平衡,并促进美国的经济和就业.[ID:nCT0419672]

--胡锦涛并称,美国贸易逆差和失业等结构性问题不是人民币汇率造成的,即使人民币大幅升值,也无法解决美国面临的问题.[ID:nCN1215324]

--社会科学院副院长李扬表示,未来10年里国内生产总值(GDP)的平均增速或降至8%-8.5%;长期来看,带动经济增长仍旧需要靠投资拉动.[ID:nCN1215600]

--在中国政府提出适时进行政策预调、微调後,市场对货币政策有望定向宽松的预期渐强.不过财政部财科所所长贾康认为,当前并不是讨论宏观政策转型的合适时机,财政和货币政策仍应维持一松一紧的框架搭配.[ID:nCN1215688]

**重点行业和公司**

--工商银行(1398.HK)(601398.SS)行长杨凯生透露,今年前10个月,工行人民币贷款较上年末增长11%左右.[ID:nCN1215024]

--证监会公告称,将于周三(16日)审核新华人寿A股首次公开发行(IPO)申请.公司A股计划发行不超过1.5854亿股普通股,占发行後总股本的比例不超过5.1%.[ID:nCN1215456]

--中国证券报周一报导称,计划总投资约1,981亿元人民币的浙江省义乌市国际贸易综合改革试点三年实施计划,已上报国务院.内容包括设立产业投资基金、创业投资基金、股权投资基金等,该计划可能年底获批.[ID:nCN1215564]

**海外动向**

---美国股市上周五大幅收涨,道指和标普500指数本周收升,之前意大利参议院通过经济改革方案,令对欧债危机的担忧缓解.道琼工业指数收高259.89点,或2.19%,报12,153.68点.[.NCN][NN/CN]

**关键点位**

--沪综指.SSEC多空将胶着于2,500点关口.(完)