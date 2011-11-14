《外汇动态》欧元在1.3848附近的一目均衡云区顶部面临阻力

0017GMT--一家日本银行的外汇交易商称,欧元兑美元EUR=上涨0.2%至1.3772,受周末意大利政治局势的进展支撑,但可能在1.3848附近的日线一目均衡云区顶部面临阻力.

意大利总统周日指派前欧盟执委蒙堤(Mario Monti)组成新政府,此前意大利议会周末通过经济改革议案.[ID:nCN1215208].一日系银行的交易商称,这类消息提振欧元,主要受到仓位出脱的支撑."中长期内欧元可能下行,我认为整体看法没有任何改变,"他说道.

他称,最近有传闻称欧洲金融机构汇回资金,这类资金流动是欧元的另一个支撑因素.他补充称,如果30亿欧元的意大利五年期公债标售进行得相对顺利,那麽今日稍晚欧元可能被推升.(完)

--编译 吴云凌;审校 戴素萍

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