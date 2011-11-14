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亚洲 | 2011年 11月 14日 星期一 09:11 BJT

〔中国股市〕上周五融资买入较前日减少近四成,兴业银行交易活跃

路透北京11月14日电---据中国沪深两市证券交易所公开信息显示,上周五融资买入额

为104,415万元人民币,较上交易日减少39%.标的证券兴业银行(601166.SS)融资买入额为

4,009万元,居沪市首位.

融资及融券信用交易情况如下:

融资馀额(万元) 融资买入额(万元) 融券馀额(万元)

上海证券交易所 2,134,514 52,227 22,855

深圳证券交易所 1,444,915 52,189 17,012(完)

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--发稿 李然; 审校 杨淑祯

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