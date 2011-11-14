《中国债券市场每日交易备忘》--11月14日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])
一、新债招标:
中国江苏阳光集团5亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA),农行和南京银行主承
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二、新债上市:
国家开发银行300亿元五年期固息金融债110259,票面利率4.00%
开滦集团19亿元一年期短融041156009,票面利率5.38%
绿地能源集团4亿元一年期短融041169003,票面利率8.80%
江西煤炭集团6亿元三年期中期票据1182315,票面利率6.86%
吉林煤炭集团12亿元五年期中票1182316,票面利率6.00%
绍兴交通投资集团3.9亿元三年期中票1182317,票面利率6.86%
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三、缴款:
财政部280亿元50年期固息国债110023,票面利率4.33%
广百集团4亿元三年期中票1182318,票面利率6.86%
新安股份(600596.SS)2亿元一年期短融041164009,票面利率8.20%
苏豪控股集团10亿元一年期短融041159016,票面利率6.86%
同方股份(600100.SS)8亿元一年期短融041159017,票面利率5.93%
大唐国际潮州发电4亿元一年期短融
东软集团(600718.SS)4亿元三年期中票
陜西煤业化工集团5亿元五年期中票
温氏食品集团4亿元三年期中票
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四、还本付息:
国家开发银行150亿元10年期固息金融债010217到期兑付,票面利率3.90%
云南煤化工集团10亿元一年期短融1081384到期兑付,票面利率3.87%
中铁物资21亿元一年期短融1081385到期兑付,票面利率3.66%
天脊煤化工集团5亿元一年期短融1081386到期兑付,票面利率4.10%
新疆众和(600888.SS)3.5亿元一年期短融1081387到期兑付,票面利率4.10%
财政部96.3亿元六个月期贴现国债119902到期兑付,参考收益率2.8781%
铁道部200亿元七年期固息债088060付息,票面利率3.58%
铁道部100亿元15年期固息债088061付息,票面利率4.05%
中核工业集团18亿元五年期中票0882028付息,票面利率4.15%
温岭国有资产投资集团12亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债0980156付息,票面利率7.35%
重庆高速28亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债0980157付息,票面利率5.10%
中石油集团10亿美元三年期境内浮息(六个月libor基准)中票09820699付息,基本利差0.62%
西安基础设施公司11亿元五年期中票0982147付息,票面利率5.40%
中国人民银行100亿元三年期央票1001099付息,票面利率3.00%
宁波银行(002142.SZ)25亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债1020008付息,票面利率5.39%
江苏国信资产管理公司18亿元三年期中票1082201付息,票面利率4.19%
兵器工业集团40亿元五年期中票1082202付息,票面利率4.72%
国开行200亿元五年期浮息(一年定存基准)金融债110230付息,基本利差0.59%
国开行200亿元10年期浮息(一年定存基准)金融债030224付息,基本利差1.05%
苏州城投6亿元10年期固息债078069付息,票面利率5.90%
中石化集团川气东送85亿元五年期固息债078070付息,票面利率5.40%
中石化集团川气东送115亿元10年期固息债078071付息,票面利率5.68%
舞阳钢铁6亿元五年期固息债088062付息,票面利率6.45%
南通国有资产公司23亿元七年期固息债0980158付息,票面利率6.72%
财政部296亿元10年期固息国债100012付息,票面利率3.25%
深圳10亿元五年期中小企业集合债078073付息,票面利率5.70%
南京公用控股集团18.5亿元10年期投资人选择权(7+3)固息债078074付息,票面利率5.70%
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
--新华社援引中国国家主席胡锦涛日前称,美国贸易逆差和失业等结构性问题不是人民币
汇率造成的,即使人民币大幅升值,也无法解决美国面临的问题.[ID:nCN1215324]
--中国证监会上周五晚公告称,将于周三(16日)审核新华人寿A股首次公开发行(IPO)申请.
新华人寿招股说明书显示,其A股计划发行不超过1.5854亿股普通股,占发行後总股本的比例
不超过5.1%(未考虑H股发行的超额配售选择权).[ID:nCN1215456]
国家统计局11月18日发布10月房地产价格统计信息
11月27日发布1-10月规模以上工业企业利润 (2011年1-9月27%)
============================================================================(完)
--整理 李宏薇; 审校 冉莹
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。