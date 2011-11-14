《日本经济焦点》7-9月GDP显示景气走出震後衰退期,但前景黯淡

* 第三季国内生产总值(GDP)较前季增长1.5%,符合预估

* 民间消费强于预期

* 分析师预计未来经济可能放缓,公共支出为经济增长的驱动力

路透东京11月14日电---日本第三季经济一如预期地从3月强震所导致的衰退中反弹,因出口和消费强健.不过日圆维持强势,加之全球经济增长疲乏,令该国前景蒙阴.

日本7-9月实质国内生产总值较前季增长1.5%,符合分析师的预估中值,此前三个季度为萎缩.

当季GDP环比年率为成长6.0%,分析师预估为成长6.1%.JPGD1=ECIJPGDA=ECI