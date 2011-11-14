《日本经济焦点》7-9月GDP显示景气走出震後衰退期,但前景黯淡

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 第三季国内生产总值(GDP)较前季增长1.5%,符合预估
* 民间消费强于预期
* 分析师预计未来经济可能放缓,公共支出为经济增长的驱动力
路透东京11月14日电---日本第三季经济一如预期地从3月强震所导致的衰退中反弹,因出口和消费强健.不过日圆维持强势,加之全球经济增长疲乏,令该国前景蒙阴.
日本7-9月实质国内生产总值较前季增长1.5%,符合分析师的预估中值,此前三个季度为萎缩.
当季GDP环比年率为成长6.0%,分析师预估为成长6.1%.JPGD1=ECIJPGDA=ECI
日本决策者担心,受避险需求驱动的日圆升值,以及对欧洲控制债务危机能力的质疑,可能阻碍出口增长并损及经济,之後才会获得重建支出的支撑.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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