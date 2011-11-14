〔欧元区经济〕欧洲央行执委史塔克认为央行有调整利率的空间--报载

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透苏黎世11月11日电---瑞士新苏黎世报援引欧洲央行执委会成员史塔克周五的讲话称,欧洲央行有调整利率的空间,如果物价面临下行风险,央行将会作出反应.
"如果把欧元区的利率与美国,英国或瑞士这些利率接近于零的经济体相比,只有我们具有调整的空间,"史塔克对该报表示.
他预期欧元区经济在第四季即便增长,也将是非常疲弱的,经济低迷的时间取决于能以多快的速度解决这些尖锐的政治矛盾.
当问及意大利若债务违约是否会导致欧元区经济陷入衰退时,史塔克称:"我不愿意对这种情况进行臆测.但很明显,如果物价面临下行风险,我们将在职责范围内作出反应."
史塔克重申自己的观点,现在轮到政治家出手解决欧元区的问题,而不应等待央行.
"纾困资金後面再增添两到三个零,是否就能解决结构性和政治性问题?我个人对此非常怀疑."他说.
"如果央行暂时偏离职守只为给政治家赢得更多时间,那麽就会危及央行的独立性."
史塔克强烈反对欧洲央行购买欧元区公债,消息人士称这是他今年初决定退出欧洲央行的原因.到今年年底他将不再担任欧洲央行执委.(完)
--编译 郑茵;审校 戴素萍
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