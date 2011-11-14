〔英国金融〕英国央行官员敦促放松对银行放贷的监管规定--金融时报

路透伦敦11月14日电---英国央行负责金融稳定事务的执委Andrew Haldane周一接受金融时报专访时称,在英国经济正遭遇困境之际,监管当局应当放松那些有可能限制银行向小企业放贷的规定.

Haldane认为,当需要推动经济增长时,应放松监管银行业者如何计算风险权重的规定.

"有很强的理由动态监督风险权重,并把注意力放在实体经济方面.当前我们的眼光只放在银行'暴露'的风险,未来还要关注对社会的回馈."他说.(完)