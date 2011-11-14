〔中国货币市场〕七天回购利率小跌,明日准备金例行缴款难有实质性影响

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海11月14日电---中国银行间市场周一早盘七天期质押式回购加权平均利率CN1DRP=CFXS小幅下跌,其馀品种则保持窄幅震荡.明日恰逢金融机构存款准备金例行缴款,在资金持续向宽情况下,预计不会造成实质性影响.
上海一银行交易员指出,机构对资金面比较乐观,涵盖了较强的调降存准率及降息预期,但短期内政策转向的可能性仍有限.隔夜及七天期回购利率分别处于3%、3.5%,均属于正常的水平.
对于明日的准备金缴款,他认为,大型银行陆续增加贷款投放量,衍生出的存款将增大缴存金额.但目前资金整体宽松,准备金缴款影响不大.
"缴款对实际的资金面没有实质性的影响.明天就算缴款,最多有一点波动,"他称.
金融机构一般于每月的5日、15日、25日上缴存款准备金,根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金,与已上缴部分进行比较後清算.
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间11:18 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.9082 2.8337 +7.45
七天CN7DRP=CFXS 3.3144 3.5049 -19.05
14天CN14DRP=CFXS 3.7380 3.6711 +6.69
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.9077 2.8347 +7.30
七天CHICNY7D=CFXS 3.3028 3.4864 -18.36
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--发稿 冉莹; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。