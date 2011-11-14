〔中国货币市场〕七天回购利率小跌,明日准备金例行缴款难有实质性影响

路透上海11月14日电---中国银行间市场周一早盘七天期质押式回购加权平均利率CN1DRP=CFXS小幅下跌,其馀品种则保持窄幅震荡.明日恰逢金融机构存款准备金例行缴款,在资金持续向宽情况下,预计不会造成实质性影响.

上海一银行交易员指出,机构对资金面比较乐观,涵盖了较强的调降存准率及降息预期,但短期内政策转向的可能性仍有限.隔夜及七天期回购利率分别处于3%、3.5%,均属于正常的水平.

对于明日的准备金缴款,他认为,大型银行陆续增加贷款投放量,衍生出的存款将增大缴存金额.但目前资金整体宽松,准备金缴款影响不大.

"缴款对实际的资金面没有实质性的影响.明天就算缴款,最多有一点波动,"他称.

金融机构一般于每月的5日、15日、25日上缴存款准备金,根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金,与已上缴部分进行比较後清算.

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:18 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.9082 2.8337 +7.45

七天CN7DRP=CFXS 3.3144 3.5049 -19.05

14天CN14DRP=CFXS 3.7380 3.6711 +6.69

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.9077 2.8347 +7.30

七天CHICNY7D=CFXS 3.3028 3.4864 -18.36

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