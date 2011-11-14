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亚洲 | 2011年 11月 14日 星期一 10:05 BJT

〔全球经济〕IMF警告发达国家或重陷衰退,除非迅速采取提振增长政策

路透华盛顿11月11日电---国际货币基金组织(IMF)周五警告称,发达国家可能重陷衰退,除非决策者迅速同意提振经济增长的政策.

IMF在为法国戛纳G20峰会准备的报告中称,发达国家经济复苏"依然非常缓慢".该报告周五才发布.

"政策失灵和缺乏凝聚力导致不确定性加剧以及信心丧失,并加剧金融市场压力,"IMF称.

IMF表示,发达国家迫切需要制定可靠的中期财政计划,确定更多金融改革方案;并称在主要新兴国家,政府应允许本币加速升值.

IMF特别指出,美国、日本和一些欧元区国家如何实现财政可持续仍存在"相当大的不确定性".

"为了降低这种不确定性,这些国家需要迅速行动,制定可靠的中期整顿计划,这将帮助保持适当的短期财政政策支持经济复苏的空间,"IMF补充道.(完)

--编译 李爽;审校 徐文焰

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