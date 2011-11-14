〔全球经济〕IMF警告发达国家或重陷衰退,除非迅速采取提振增长政策

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透华盛顿11月11日电---国际货币基金组织(IMF)周五警告称,发达国家可能重陷衰退,除非决策者迅速同意提振经济增长的政策.
IMF在为法国戛纳G20峰会准备的报告中称,发达国家经济复苏"依然非常缓慢".该报告周五才发布.
"政策失灵和缺乏凝聚力导致不确定性加剧以及信心丧失,并加剧金融市场压力,"IMF称.
IMF表示,发达国家迫切需要制定可靠的中期财政计划,确定更多金融改革方案;并称在主要新兴国家,政府应允许本币加速升值.
IMF特别指出,美国、日本和一些欧元区国家如何实现财政可持续仍存在"相当大的不确定性".
"为了降低这种不确定性,这些国家需要迅速行动,制定可靠的中期整顿计划,这将帮助保持适当的短期财政政策支持经济复苏的空间,"IMF补充道.(完)
--编译 李爽;审校 徐文焰
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。