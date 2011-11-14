〔路透调查〕日本公债多空动向指标从四个月低位反弹,市场人气有所好转

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透东京11月14日电---周一公布的一份路透周度调查显示,日本政府公债市场的人气有所好转,因市场认为欧债危机忧虑将持续支撑日债价格,尽管这种忧虑情绪有一定缓和.
日本公债多空动向指标(bull-bear DI)从前次调查的负34升至负9,前次调查创四个月最低水准JGBBBI=.
调查显示,近40%的市场人士预期日本公债收益率(殖利率)本周将在区间交投,35%认为会上升,有26%预期收益率将下滑.
对69位市场人士调查的预估中值显示,10年期日本公债收益率在本周结束时料为0.980%JP10YT=POLL,上周五收于0.960%JP10YTN=JBTC.
总理贝鲁斯柯尼辞职後,意大利总统周日指派前欧盟执委蒙堤(Mario Monti)组成新政府.
此举料将缓解对欧洲防止主权债问题蔓延能力的忧虑,但多头预计日债收益率将维持在近期区间的低端附近,因市场仍担心欧洲问题突然恶化.
一家信托银行受访者表示,"欧债问题的严重程度以及流动性恶化会导致风险厌恶.收益率因此会保持下行趋势."
本次调查进行时间为从周五至周日2300GMT时.(完)
--编译 石冠兰;审校 徐文焰
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