俄总理普京称,须欧洲央行直接干预才能解决欧元区危机

(本文由路透中文网编译提供)

路透俄罗斯11月11日电---俄罗斯总理普京周五称，欧洲金融稳定基金（EFSF）和国际货币基金组织（IMF）恐怕没有足够资源，帮助欧元区渡过危机。他称，意大利崩溃将是一场灾难，必须避免。

他在会见俄罗斯专家时说：“绝对不能任由意大利崩溃，这将是一场灾难。”他称俄罗斯对欧元区现状非常担忧，与欧盟贸易占俄罗斯对外贸易的一半。

他说：“我们的专家认为，欧洲央行若不直接干预，就解决不了问题。单是EFSF，哪怕再加上IMF，都没有必要的资源。我相信，要克服危机，需要1.5万亿欧元。”（完）