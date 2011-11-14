俄总理普京称,须欧洲央行直接干预才能解决欧元区危机

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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(本文由路透中文网编译提供)
路透俄罗斯11月11日电---俄罗斯总理普京周五称，欧洲金融稳定基金（EFSF）和国际货币基金组织（IMF）恐怕没有足够资源，帮助欧元区渡过危机。他称，意大利崩溃将是一场灾难，必须避免。
他在会见俄罗斯专家时说：“绝对不能任由意大利崩溃，这将是一场灾难。”他称俄罗斯对欧元区现状非常担忧，与欧盟贸易占俄罗斯对外贸易的一半。
他说：“我们的专家认为，欧洲央行若不直接干预，就解决不了问题。单是EFSF，哪怕再加上IMF，都没有必要的资源。我相信，要克服危机，需要1.5万亿欧元。”（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
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路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。