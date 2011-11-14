版本:
中国
亚洲 | 2011年 11月 14日 星期一 09:42 BJT

《外汇动态》海外基金和韩国进口商逢低买入美元/韩元--交易员

0129GMT---交易员称,海外基金和韩国进口商逢低买入美元/韩元KRW=KFTC,尽管市场希望意大利和希腊的新政府将采取果断措施应对债务危机.

交易员指出,出口商则纷纷逢高出脱美元/韩元.

美元/韩元下跌0.5%报1,120.6,开盘时报1,120,此後最低跌至1,117.0.

"一些市场人士似乎一直在针对欧洲债务危机进行押注.不过我预计美元/韩元会逐步走低."一名资深外资银行驻首尔交易员表示.

意大利和希腊应对债务危机的进展通常会提振风险偏好,并打压美元/韩元.(完)

--编译 徐文焰;审校 李爽

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐