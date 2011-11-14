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亚洲 | 2011年 11月 14日 星期一 09:48 BJT

〔金属期市〕LME期铜上升,此前意大利和希腊任命新的领导人

路透上海11月14日电---期铜周一上升,此前希腊和意大利任命新的领导人,似乎有望实施撙节措施,以避免欧元区和全球金融瓦解.

不过交易商警告称,市场的正面反应,取决于意大利周一拟标售30亿欧元五年期公债被市场接受的程度.

投资者可能仍将谨慎关注脆弱的欧元区,因该地区领导人曾警告称,他们杠杆使用其救助基金的程度可能无法达到预期规模.

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