〔金属期市〕LME期铜上升,此前意大利和希腊任命新的领导人

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海11月14日电---期铜周一上升,此前希腊和意大利任命新的领导人,似乎有望实施撙节措施,以避免欧元区和全球金融瓦解.
不过交易商警告称,市场的正面反应,取决于意大利周一拟标售30亿欧元五年期公债被市场接受的程度.
投资者可能仍将谨慎关注脆弱的欧元区,因该地区领导人曾警告称,他们杠杆使用其救助基金的程度可能无法达到预期规模.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。