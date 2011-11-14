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亚洲 | 2011年 11月 14日 星期一 09:50 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元上扬,受欧元区乐观情绪提振

路透悉尼/惠灵顿11月14日电---澳元和新西兰元周一上涨,因寄望意大利和希腊新领导人将取得必要进展以避免金融危机加剧.

澳元兑美元AUD=D4高见1.0351美元,高于周五纽约尾段的1.0281美元,因空头遭轧平.澳元上周挫跌2.4%,受欧元区解体的传闻拖累.

澳元兑美元最新报1.0308,时线图趋势阻力位在1.0370.倘突破该阻力位,澳元有望升至1.0405.支撑位料在1.0250.

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