〔澳新汇市〕澳元和新西兰元上扬,受欧元区乐观情绪提振

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透悉尼/惠灵顿11月14日电---澳元和新西兰元周一上涨,因寄望意大利和希腊新领导人将取得必要进展以避免金融危机加剧.
澳元兑美元AUD=D4高见1.0351美元,高于周五纽约尾段的1.0281美元,因空头遭轧平.澳元上周挫跌2.4%,受欧元区解体的传闻拖累.
澳元兑美元最新报1.0308,时线图趋势阻力位在1.0370.倘突破该阻力位,澳元有望升至1.0405.支撑位料在1.0250.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。