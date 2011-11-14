〔中国新债〕东亚银行(中国)周四将发30亿元人民币固息债,期限两年

路透上海11月14日电---东亚银行(中国)有限公司周一公告称,计划本周四(17日)在银行间市场簿记建档发行30亿元人民币固息金融债,期限两年.

该期债为东亚银行发行的第二期金融债,此前已于3月21日发行了第一期债券,发行规模为20亿元,期限2年,发行利率4.39%.

刊登在中国债券信息网的公告显示,本期债券固定利率形式.最终票面利率将根据簿记建档结果,由发行人与联席主承销商协商一致後确定,在债券存续期内固定不变.

该期债发行期限为11月17日-11月18日,缴款日和起息日均为11月18日.簿记管理人为中金公司,联席主承销商为工商银行(601398.SS)(1398.HK)、中金公司、瑞银证券和交通银行(601328.SS)(3328.HK).

据中诚信国际信用评级有限责任公司的评级结果,发行人的主体信用级别为AAA级,本期债券的信用级别为AAA级.

东亚(中国)是香港第五大银行--东亚银行(0023.HK)在内地注册成立的全资附属银行.(完)

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