〔路透调查〕十多年前的路透调查显示,欧元诞生之时即有先天缺陷

* 欧元区的担忧在90年代的路透调查中就有体现

* 财政问题,以及"一体适用"式的货币政策构成风险

* 爱尔兰、西班牙和意大利当时即名列财政放任国家之首

路透伦敦11月11日电---十多年前,当欧元作为欧洲统一货币诞生之时,当时路透调查的分析师就曾深切意识到今天危及欧元的诸多缺陷.

尽管在90年代末时,没有人预料到会有这场从希腊一路席卷至意大利的主权债务危机,但当时的路透调查显示,欧元的生存危机有其深刻的根源.

对于部分欧元区国家财政状况好于其他成员的状况,分析师们彼时即明显持保留意见.

这些担忧在欧元区10年来的低通胀和强劲经济增长中很快被淡忘,但今年又在希腊、爱尔兰、葡萄牙、西班牙和现在意大利的政治和金融风暴中惨遭挖掘出来.

"像现在这场惊天动地的重大存亡危机--我想所有人事先都没料到."Berenberg Bank的首席分析师Holger Schmieding表示.他参与这些调查时还在美林工作.

"我当时意识到了这个问题--欧元区作为一个货币联盟,却不拥有财政联盟,而且我也写到过,二线国家的低利率也许能带领它们进入繁荣,但荣景破灭时会发生什麽?"

分析师选出三个最有可能威胁欧元区存亡的场景:某一成员国决定退出;扩大政治联盟遭到国家抵制;一体适用的货币政策造成经济混乱.

所有这些场景目前都在以某种方式上演.法德两国领导人正在理论层面上磋商,探讨建立双轨(two-speed)欧洲,即一个整合度更高、规模更小的欧元区,以及一个更宽松的外围体[ID:nCN1209222].

面临了数年惨淡增长与高失业率的欧元区弱国民众,也许正验证了一体适用货币政策的失败.

国家抵制情绪一直存在--不管是无法理解为何自己应为二线国家以往过错买单的债权国,还是感觉自己是核心国家替罪羊的高负债国.

尽管经济学家承认欧元构建中的种种不足,但他们仍对欧元的长期存在表示乐观.

欧元诞生伊始的1999年1月,路透曾对50位经济学家进行了一次调查,该调查显示经济学家们认为欧元区可延续至2009年的机率是90%,延续至2019年的机率是83%.

令人惊奇的是,预计欧元区未来20年仍存在的可能性为零的唯一一位受访者,是来自雅典的希腊智囊机构经济暨工业研究基金会(Foundation for Economic and Industrial Research).

**寅吃卯粮**

早在欧元出现之前,欧元区二线国家的预算问题就已令人担忧.

1998年7月路透调查显示,42位经济学家中有34位支持欧洲央行总裁及德国央行总裁的观点,即采用欧元之前一些国家的财政政策过于宽松.

受访者也被要求列出认为在准备使用欧元之时,财政政策太过宽松的国家.

排在名单前列的国家是爱尔兰、西班牙和意大利.

Lloyds Banking Group首席分析师Trevor Williams在回首分析师曾经如何看待欧元命运时表示,"我认为,没有人认为会一帆风顺."他是当时曾参与调查的一位受访者.

"曾有人乐观的认为,使用欧元会降低在单一市场的交易成本,并让这些成员国在经济上受益,特别是对较小的国家而言."

虽然人人都意识到,随着时间的推移,经济和预算需要协调,但Williams表示,二线国家却挥霍掉了这麽做的大好时机.当时他们的借贷成本偏低,且预算因收入激增而有盈馀.

他表示,"他们借钱太多,花的也太多,他们过着寅吃卯粮的生活."(完)