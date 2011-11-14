《交易视点》中国高等级中票有回调可能,关注估值洼地品种--中金

路透上海11月14日电---中国大型投行--中金公司最新信用策略周报认为，高等级中票绝对收益率已回到今年年初水平，进一步大幅下降的动力不足，短期内有回调的可能。并建议关注与AAA级之间利差处于高位的AA 级中票等三类估值洼地品种。

**地方政府自行发债试点正式启动**

上海市财政局公告将于11月15日招标发行2011年上海市政府债券，成为地方政府自行发债试点第一单。

目前试点的四省市“自行发债”试点额度仍在财政部年初预算的2,000亿元地方债范围之内，且仍由财政部代偿本息，在信用风险方面与之前的地方政府债并无区别。

由于发债形式从多地打包发行转向各地分开发行，单支发行规模降低，流动性可能有一定弱化，再加上定价上可能还是会反映投资者对不同地区财政实力预期的差异，各地债券定价可能会有所不同。

未来地方政府“自主发债”在偿还方式上将脱离中央财政，完全承载地方政府信用，从中长期来看会逐步取代目前的地方融资平台债务，将过去的隐性债务显性化。

由于更类似于地方政府的优先级债务，“自主发债”应比目前的城投债更易于发行，一定程度将有利于缓解地方政府的再融资压力，从而也有利于降低城投债的违约风险。但地方政府发债规模仍将受自身财力和市场承接能力等多方面的约束，信贷政策的松紧仍然是决定地方政府再融资压力大小的最关键因素。

近期，地方融资平台贷款政策确有一些放松，是支持市场对城投债券信用风险偏好显着上升的最主要原因，目前看暂时也没有再次收紧的迹象。

不过，城投债仍然会是一类对信用事件较为敏感、估值风险相对较大的信用品种，需重点关注地方政府对于具体城投债发行人个体的支持态度是否会发生变化

**银行间：收益率大幅下行後的估值洼地**

上周短融中票收益率跟随利率产品大幅下行，AA级以上降幅普遍达到30-40bp，而AA-以下评级需求仍无改观，高低等级之间利差进一步大。企业债成交活跃程度略有增强，高等级非城投企业债收益率有所下降但仍明显高于中票，城投债卖盘增多。

高等级中票绝对收益率已回到今年年初水平，进一步大幅下降的动力不足，短期内有回调的可能。

在绝对收益率大幅下降後，我们建议关注三类估值洼地品种：

一是与AAA级之间利差处于高位的AA级中票。

二是收益率明显高于中票的中高等级非城投企业债。

三是同期限基准利率下降可能性较大的短融。

**交易所：高收益债相对价值已有限**

本轮大幅上涨後，交易所两类主要高收益债城投和房地产的相对价值都已经较为有限，仓位重的投资者可以考虑趁市场回暖和流动性提升的时机减仓或调仓。

对于城投债，目前8%左右的收益率可能暂时会是市场较为均衡的一个水平，继续下行的动力不足。对于房地产债，系统性风险仍在上升，10月份的行业数据在继续恶化，目前的绝对收益率没有吸引力。

总体上，市场对低评级债券的信用风险担忧实际上并未消除，低评级个券相对较高的估值风险仍然需要较高的信用利差保护。两类债券相比较，我们认为城投好于房地产。另外新发公司债仍然保持着良好的配置价值。

**新券配置建议及评级调整**

新发短融中，超AAA电网和普AAA鞍钢集信用资质在同评级中占优。AA+级信用资质明显偏弱，相对价值弱于很多AA级新券，建议优先选择AA级杭州湾和潮电。

5年期新发中票建议优先选择AAA五矿和陜煤化。3年期中推荐信用资质在同评级中占优的AA+沈水务和特变，以及AA广百和粤温氏；其中特变和粤温氏都是民营企业中资质较好的，短期周转压力不大。

发行的三支城投企业债发行利率均在8%以上，由于城投债收益率下降比较明显，3支新券的发行利率已经与二级可比或有一定优势。但三支券最高评分只有4-，信用资质较弱，定价优势并不明显，其相对最好的是上交所可回购的株城发债，另外两支建议回避。

新发公司债都为上交所可回购品种，其中唐新债资质和流动性都较好，定价也有一定吸引力，再考虑到交易所高等级债券的稀缺性，配置价值突出。AA级安钢债资质一般，但定价合理且有回购优势，有一定风险承受能力的投资者可以配置。华仪债信用资质明显较弱且发行利率偏低，建议回避。

当周共有4家发行人涉及评级调整，其中唯一的负面调整是城投企业楚雄评级展望下调为负面，我们将10楚雄债评分由5+/5+下调至5/5，其馀发行人评分均保持不变。(完)

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