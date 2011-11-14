《外汇动态》美元/日圆持稳,受到当局可能再度干预的疑虑支撑

0203GMT---美元/日圆JPY=持稳于77.17,因投资者认为日本当局准备好再次干预市场阻止日圆走强.

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周六称,日本当局近期的干预举措符合七国集团(G7)和20国集团(G20)的精神;此外周日的亚太经合组织(APEC)峰会也未对日本的干预行动进行强烈抨击.一些交易商表示,这些因素帮助强化了市场的干预预期.

不过其他人士称,拉加德讲话的含义还不明确.

"在我看来,拉加德说了两点:其一似乎是说她认可这一举措的理由,但同时她也表示这不会有作用."法国巴黎银行驻新加坡外汇分析师Rob Ryan说,"还有一件事,就是日本经济在环比年率达到6%的情况下,很难为不断干预市场找到理由."

日本第三季经济环比年率增长6.0%,从3月大地震导致的衰退中反弹,得益于出口和消费强劲.(完)

--编译 徐文焰;审校 郑茵

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