《外汇动态》美元/日圆持稳,受到当局可能再度干预的疑虑支撑

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
0203GMT---美元/日圆JPY=持稳于77.17,因投资者认为日本当局准备好再次干预市场阻止日圆走强.
国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周六称,日本当局近期的干预举措符合七国集团(G7)和20国集团(G20)的精神;此外周日的亚太经合组织(APEC)峰会也未对日本的干预行动进行强烈抨击.一些交易商表示,这些因素帮助强化了市场的干预预期.
不过其他人士称,拉加德讲话的含义还不明确.
"在我看来,拉加德说了两点:其一似乎是说她认可这一举措的理由,但同时她也表示这不会有作用."法国巴黎银行驻新加坡外汇分析师Rob Ryan说,"还有一件事,就是日本经济在环比年率达到6%的情况下,很难为不断干预市场找到理由."
日本第三季经济环比年率增长6.0%,从3月大地震导致的衰退中反弹,得益于出口和消费强劲.(完)
--编译 徐文焰;审校 郑茵
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。