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亚洲 | 2011年 11月 14日 星期一 10:22 BJT

〔中国新债〕国开行周四将招标发行至多150亿元定存基准浮息债,期限三年

路透上海11月14日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周一公告称,将于周四(17日)招标发行总量不超过150亿元人民币浮息金融债,期限三年,利率基准为中国人民银行规定的一年期定期存款利率.

刊登在中国债券信息网的公告显示,该期债为国开行今年第60期金融债.具体条款如下:

第60期

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发行总量 不超过150亿元

期限/计息方式 三年/浮息

利率基准 一年定期存款利率

招标时间 11月17日10:00-11:00

招标方式 单一利差(荷兰式)招标方式

缴款日 11月22日

起息日 11月22日

分销期 11月18日-11月22日

上市日 11月28日

基本承销额 有

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯

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