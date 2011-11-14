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亚洲 | 2011年 11月 14日 星期一 10:31 BJT

〔中国新债〕厦门海翼集团周四将发行5亿元短期融资券,期限九个月

路透上海11月14日电---中国厦门海翼集团有限公司周一公告称,将于周四(17日)在银行间

债市簿记建档发行5亿元人民币短期融资券,期限九个月(274天).

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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厦门海翼集团 17 5 9 11/17簿记建档 建设银行 AA+ 11/18 11/21

恒丰银行

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选上海清算所网站(here)

--发稿 曲伟治; 审校 张喜良

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