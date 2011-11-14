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亚洲 | 2011年 11月 14日 星期一 10:37 BJT

《外汇动态》美元/菲律宾披索在交投迟滞中下跌,尽管空头回补提供支撑

0220GMT--美元兑菲律宾披索PHP=PDSP在交投迟滞中下跌,尽管空头回补支撑该货币对位于200日移动均线上方,交易商称,但市场在意大利标售公债前心态谨慎.

美元兑菲律宾披索跌0.1%至43.230,但高于该均线水平的43.226.本地开盘价为43.180.

"市场仍处于守势,尽管可能存在部分冒险情绪,"

一欧系银行驻马尼拉的交易员表示,他并称市场料略做空美元/菲律宾披索.(完)

--编译 石冠兰; 审校 戴素萍

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