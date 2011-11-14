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亚洲 | 2011年 11月 14日 星期一 10:52 BJT

〔中国新债〕广东物资集团周四将发行6亿元短期融资券,期限一年

路透上海11月14日电---中国广东物资集团公司周一公告称,将于周四(17日)在银行间债市

簿记建档发行6亿元人民币短期融资券,期限一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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广东物资集团 12 6 12 11/17簿记建档 光大银行 AA 11/18 11/21

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选上海清算所网站(here)

--发稿 曲伟治; 审校 杨淑祯

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