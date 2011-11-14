中国不太可能在南中国海问题上让步

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京11月13日电---随着国内压力增加，以及更多感知到地区各国一致压制中国的主权主张，中国政府在本周两场关键的东亚峰会上无意在南中国海问题上作出让步。

中国声称历史上一直对富含油气资源的南中国海享有主权，包括婆罗洲北部海岸附近无人居住的环状珊瑚岛。

越南、菲律宾、马来西亚和文莱等国和地区也声称享有南中国海部分区域的主权，他们及美国和日本都在说服中国尝试并寻求各种方式推进该区域主权问题的解决。

一名外交政策分析师表示，随着中国自信和军力的日盛，中国没有理由让步。

英国皇家国际事务研究所(Chatham House)亚洲项目负责人凯瑞・布朗(Kerry Brown)说：“(中国)现在非常突出，非常强大，为什麽现在要退让呢？”

“当你想想中国的战略、能源需求规模以及南中国海可赋予其实现等潜在需求时，如果中国退让了反倒显得奇怪。”

中国国务院总理温家宝将出席在印尼巴厘岛举行的第14次中国-东盟(10+1)领导人会议以及11月19日举行的东亚峰会。

外交官员表示，南中国海问题很可能在两峰会期间被提及。

自今年在该海域发生一系列纷争後，当事各国一直在寻求冷却这种紧张关系。

中国和越南上月签署了一份寻求抑制纷争的协议，但协议内容含糊其辞，并鲜有突破。

新加坡东南亚研究所(Institute of Southeast Asian Studies)的斯多瑞(Ian Storey)表示：“今年早些时候的那种类似事件再度重演只是一个时间问题。”

“中国反对在任何类似论坛上讨论该问题。中国反对将该问题‘国际化’，这是个限制因素，因为中国很明显是所有这些会谈的关键，如果它不想谈，你就不会取得什麽进展。”

中国坚称南中国海问题只能由直接相关的当事国通过双边会谈解决，并对美国以及日本的多次干涉感到恼火。

指望东盟在该争端上发挥作用可能只是一厢情愿的想法。

菲律宾和平、暴力与恐怖主义研究院(Philippine Institute for Peace, Violence and Terrorism Research)的执行理事罗迈尔・邦劳伊(Rommel Banlaoi)表示：“东盟甚至在南中国海争端上没有共同立场，而且在过往解决类似问题上并没有良好纪录。”（完）