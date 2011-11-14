《外汇动态》欧元不太可能持续反弹--花旗

0246GMT---花旗驻新加坡外汇策略师Todd Elmer在研究报告中表示,欧元近期反弹,受益于空头回补,及对意大利和希腊领导人更换可能有助于进一步采取财政撙节措施的憧憬,但是此轮反弹不太可能持续下去.

花旗衡量对冲基金仓位状况的指标显示,11月初欧元与对冲基金回报间的负相关性创约一年来最高,表明对冲基金当时持有较大规模的欧元空仓.

不过Elmer指出,该指标已转为正相关,对冲基金仓位现在可能接近中性.

他补充道,意大利和德国10年期公债利差等欧元区公债利差近日仅略微收窄,表明市场仍怀疑欧洲官员有效防止危机进一步蔓延的能力.

"欧洲央行未通过大规模购债来稳定债市,我们对这种情况将改变持怀疑态度."(完)

--编译 许娜;审校 蔡美珍

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