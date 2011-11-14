《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币在略低于日高的水准交投

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
IFR悉尼11月14日--美元兑日圆以外亚洲货币交投于盘中高位略下方,虽然股市全线稳步上扬,但亚洲并未出现对风险货币的买兴.
欧元和澳元触发止损的上涨行情在悉尼早盘一停歇,风险交易就回撤至开盘时的水准,美元兑日圆以外亚洲货币的走势似乎得到很好的支撑.
交易员关注的焦点已迅速转至今晚将举行的意大利五年期公债标售上.贝鲁斯柯尼周六辞去了意大利总理的职务,由蒙堤接任[ID:nCT0419692].
总的来说,亚洲时段市场一直表现低迷,满足于离场观望.(完)
--编译 兰秀娟;审校 白云
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。