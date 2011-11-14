《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币在略低于日高的水准交投

IFR悉尼11月14日--美元兑日圆以外亚洲货币交投于盘中高位略下方,虽然股市全线稳步上扬,但亚洲并未出现对风险货币的买兴.

欧元和澳元触发止损的上涨行情在悉尼早盘一停歇,风险交易就回撤至开盘时的水准,美元兑日圆以外亚洲货币的走势似乎得到很好的支撑.

交易员关注的焦点已迅速转至今晚将举行的意大利五年期公债标售上.贝鲁斯柯尼周六辞去了意大利总理的职务,由蒙堤接任[ID:nCT0419692].

总的来说,亚洲时段市场一直表现低迷,满足于离场观望.(完)

--编译 兰秀娟;审校 白云

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