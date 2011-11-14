《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--11月14日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海11月14日电---随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,中国各个金融市
场的联系更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发行、债券到期以及中
国人民银行公开市场操作等多重因素影响.
以下为本周内(2011年11月14日-11月18日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览:
一.资金占用因素:
1.新股发行
-----------------------------------------------------------------------------------------------
网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
11/14 深 海 联 讯 300277 1,700 23.00 32.86 平安证券 11/17
11/16 深 安洁科技 002635 不超过3,000 -- -- 安信证券 11/21
11/16 深 金安国纪 002636 不超过7,000 -- -- 华泰联合 11/21
11/16 深 赞宇科技 002637 不超过2,000 -- -- 齐鲁证券 11/21
11/16 深 勤上光电 002638 不超过4,683.5 -- -- 国信证券 11/21
11/18 深 雪人股份 002639 不超过4,000 -- -- 国都证券 11/23
-----------------------------------------------------------------------------------------------
注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金1,214.36亿元人民币,详情请点选[ID:nCN1215900]
========================================================================================
2.基金发行
----------------------------------------------------------------------------------------
名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注
平安大华深证 平安大华 中国银行 交通银行、招商证券等 11/14-12/16
300指数增强基金
富国产业债基金 富国基金 工商银行 建设银行、申银万国等 11/16-12/9
国投瑞银新兴 国投瑞银 建设银行 中国银行、中银国际等 11/10-12/7
产业混合基金(LOF)
华富中小板 华富基金 建设银行 招商银行、信达证券等 11/15-12/6
指数增强基金
华安信用 华安基金 工商银行 农业银行、光大证券等 11/15-12/6
四季红债券基金
信诚全球商品 信诚基金 境内:中国银行 平安证券、国海证券等 11/9-12/14 预定募集规模为25亿元人民币
主题基金(QDII)(FOF)(LOF) 境外:中国银行(香港)
浦银安盛增利 浦银安盛 上海银行 招商银行、信达证券等 11/7-12/7
分级债券基金(封闭期三年)(LOF)
嘉实周期 嘉实基金 工商银行 中国银行、国泰君安等 11/7-12/6
优选股票基金
银华中证内地 银华基金 中国银行 交通银行、光大证券等 11/7-12/2
资源指数分级基金
申万菱信 申万菱信 工商银行 农业银行、申银万国等 11/1-12/2
可转换债券基金
长盛同禧信用 长盛基金 中国银行 工商银行、中信建投等 10/31-12/2
增利债券基金
长盛同瑞中证 长盛基金 农业银行 中国银行、中信建投等 11/7-11/30
200指数分级基金
易方达双债 易 方 达 建设银行 中国银行、平安证券等 11/7-11/29
增强债券基金
财通价值 财通基金 工商银行 交通银行、财通证券等 10/27-11/28
动量混合基金
鹏华丰泽分级 鹏华基金 邮储银行 农业银行、海通证券等 11/2-11/25 募集规模上限为30亿份
债券基金(封闭期三年)(LOF) (不包括利息折算的基金份额)
农银汇理中证 农银汇理 交通银行 工商银行、海通证券等 10/28-11/25
500指数基金
大成可转债 大成基金 工商银行 农业银行、宏源证券等 10/26-11/25
增强债券基金
中证500指数 泰达宏利 中国银行 建设银行、湘财证券等 10/24-11/25
分级基金
鹏华美国 鹏华基金 境内:建设银行 工商银行、国信证券等 10/26-11/22 募集规模上限为50亿元
房地产基金 境外:道富银行
天弘丰利分级 天弘基金 邮储银行 华夏银行、中信建投等 10/24-11/18 发售规模上限为40亿元
债券基金(LOF) (含认购资金在募集期产生的利息)
建信恒稳 建信基金 光大银行 建设银行、国泰君安等 10/24-11/18
价值混合基金
民生加银景气 民生加银 建设银行 民生银行、国泰君安等 10/18-11/18
行业股票基金
中银中小盘成长 中银基金 招商银行 中国银行、中金公司等 10/17-11/18
股票基金
========================================================================================
3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)
----------------------------------------------------------------------------------------
发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备 注
(亿元)
河北钢铁集团 80 五年 中期票据 周三
农发行 217.8 三年 固息金融债 周四
中信集团 80 7/10年 中期票据 周四
进出口行 150 五年 固息金融债 周五 (为2007年第11期金融债的增发债券)
天津滨海新区 50 五年 中期票据 周五
建投集团
财政部 200 1/3/5年 凭证式国债 11/10-11/23
财政部 280 50年 记账式国债 11/10-11/14
上海市 71 3/5年 固息地方债 11/16-11/18
财政部 280 10年 记账式国债 11/17-11/21
二.资金投放因素
1.公开市场央票及正回购到期(单位均为亿元人民币)
---------------------------------- ----------------
央票到期 正回购到期 合计
170 390 560
=======================================================================================
2.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上)
---------------------------------------------------------------------------------------
发债主体 债券类型 到期本金规模 到期时间
(亿元)
国开行 固息金融债 150 上周六(12日)
财政部 贴现国债 96.3 周一
财政部 储蓄国债 60 周二
铁道部 超短期融资券 150 周四
注: 考虑到资金到账时间因素,本周路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周五.
=======================================================================================
3.本周新股资金解冻
---------------------------------------------------------------------------------------
简称 发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日
申科股份 2,500 14.00 -- -- -- 11/11 11/16
海 联 讯 1,700 23.00 -- -- -- 11/14 11/17
========================================================================================(完)
--整理 边竞/周晓峰; 审校 曾菱/曲伟治
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。