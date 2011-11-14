〔中国债市动态〕利率债收益率止跌企稳,观望明日央票发行结果

路透上海11月14日电---中国银行间债市周一早盘利率债收益率止跌企稳,因前期累积了较深跌幅,机构心态趋于谨慎,加上明日公开市场一年期央票发行收益率是否继续下行仍是未知数,关键期限券种收益率基本走稳.

信用债方面,高评级券种对机构的吸引力依然不小,部分券种收益率早盘仍有5-10个基点(bp)的下跌.

"早盘利率变化不大,我觉得是因为前期涨幅比较大."上海一券商交易员称.

中国央行公开市场上周二发行的100亿元人民币一年央票中标收益率28个月以来首次下降,发行价96.55元,对应收益率3.5733%,较上周下行1.07个基点(bp).[CN/MMTCN]

剩馀期限约9.6年的国债110015券最新成交收益率tCN110015=CFXS在3.5900%,剩馀期限约9.8年的国债110019券最新成交收益率tCN110019=CFXS在3.5750%,均与其上日收盘收益率相差无几.(完)