〔中国债市动态〕利率债收益率止跌企稳,观望明日央票发行结果

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海11月14日电---中国银行间债市周一早盘利率债收益率止跌企稳,因前期累积了较深跌幅,机构心态趋于谨慎,加上明日公开市场一年期央票发行收益率是否继续下行仍是未知数,关键期限券种收益率基本走稳.
信用债方面,高评级券种对机构的吸引力依然不小,部分券种收益率早盘仍有5-10个基点(bp)的下跌.
"早盘利率变化不大,我觉得是因为前期涨幅比较大."上海一券商交易员称.
中国央行公开市场上周二发行的100亿元人民币一年央票中标收益率28个月以来首次下降,发行价96.55元,对应收益率3.5733%,较上周下行1.07个基点(bp).[CN/MMTCN]
剩馀期限约9.6年的国债110015券最新成交收益率tCN110015=CFXS在3.5900%,剩馀期限约9.8年的国债110019券最新成交收益率tCN110019=CFXS在3.5750%,均与其上日收盘收益率相差无几.(完)
--发稿 曾菱; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。