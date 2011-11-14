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中国汇市 | 2011年 11月 14日 星期一 13:26 BJT

〔中美关系〕中国会遵守所参与协商的国际协议准则--中国官员

路透檀香山11月13日电---中国外交部国际司副司长庞森周日表示,中国将会遵守所参与协商的国际协议准则.

其言论是对美国总统奥巴马稍早讲话的明确反驳.奥巴马此前称,中国必须像"成年人"一样行事,遵守经济事务中的国际准则.

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