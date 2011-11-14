〔中美关系〕中国会遵守所参与协商的国际协议准则--中国官员

中国汇市：人民币早盘随中间价小升，与离岸价差缩窄或推升贬值预期
路透上海2月9日 - 人民币兑美元即期周四早盘随中间价小幅反弹。交易员指出，客盘实需购汇仍存，只是由于短期市场方向仍不甚明朗，机构自营做多或做空人民币的积极性并不强；而离岸CNH和在岸汇价差继续收窄至200点水平，可能逐渐强化人民币后续可能再度走贬预期。
路透檀香山11月13日电---中国外交部国际司副司长庞森周日表示,中国将会遵守所参与协商的国际协议准则.
其言论是对美国总统奥巴马稍早讲话的明确反驳.奥巴马此前称,中国必须像"成年人"一样行事,遵守经济事务中的国际准则.
路透上海2月9日 - 人民币兑美元即期周四早盘随中间价小幅反弹。交易员指出，客盘实需购汇仍存，只是由于短期市场方向仍不甚明朗，机构自营做多或做空人民币的积极性并不强；而离岸CNH和在岸汇价差继续收窄至200点水平，可能逐渐强化人民币后续可能再度走贬预期。
路透上海2月9日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周四较上日升0.16%至93.88；SDR篮子指数升至95.37，BIS篮子指数升至95.12。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.00%，SDR篮子指数跌0.14%，BIS指数跌1.17% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点数 人民币 6.871 139 欧元 7.3495 44 日圆 6.1399 -27 港元 0.8855 18.6 英镑
路透上海2月9日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8746元附近，较上日升值约103点。