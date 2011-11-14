〔中美关系〕中国会遵守所参与协商的国际协议准则--中国官员

中国汇市：人民币早盘随中间价小升，与离岸价差缩窄或推升贬值预期

路透上海2月9日 - 人民币兑美元即期周四早盘随中间价小幅反弹。交易员指出，客盘实需购汇仍存，只是由于短期市场方向仍不甚明朗，机构自营做多或做空人民币的积极性并不强；而离岸CNH和在岸汇价差继续收窄至200点水平，可能逐渐强化人民币后续可能再度走贬预期。