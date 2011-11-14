《中国报摘》--其他报纸重要消息11月14日(II)

**经济参考报**

--据商务部、国土资源部统计,中国企业目前已在67个国家拥有资源勘查开发项目,而在从事海外矿业投资的企业中地勘单位占76家,占统计企业总数的58%.但值得注意的是,与其他企业专注于较为成熟的矿山并购不同,这些勘探企业的海外着力点大多为初期阶段的勘查项目,其背後的风险不容忽视.

**国际商报**

--商务部副部长姜增伟表示,为推动散装水泥行业发展,商务部将继续积极会同财政部等有关部门尽快完善《散装水泥专项资金管理办法》,积极争取调整预拌砂浆的税收政策,加大税收优惠力度.并将加快制定《散装水泥管理条例》,努力推动国家层面的立法进程,同时不断完善散装水泥推广的有关标准.

**新京报**

--铁路系统权威人士透露,中国北车集团长客股份公司生产的CRH380BL型动车组计划将于本月16日正式回到京沪高铁线,恢复上线载客运营.第一趟列车有可能是从北京到青岛.该人士透露,CRH380BL型动车组存在的问题已经全部解决,并已经在京沪高铁线上空车试跑了一段时间.

**证券时报**

--中国国家信息中心首席经济师兼经济预测部主任范剑平称,如果没有意外因素,明年物价回落是大趋势,预计明年居民消费价格指数(CPI)将在4%左右.明年上半年可能存在降低准备金率的条件,明年下半年如果物价回落得非常迅速,会有降息可能.这样明年上半年尤其是接近年中的时候,股市会有明确的投资机会.

--自《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》实施之後,一些基金公司对专户业务热情空前高涨.据悉,近期有筹备中的新基金公司在公募业务资格审批之际,也进行了专户业务资格的申报.这或许意味着,若专户业务部门人员、制度等方面全部符合监管层要求,在基金公司获批成立的同时,就可能获得开展专户业务的资格.

--万科(000002.SZ)总裁郁亮认为,2012年将是地产行业的过冬年,而且现在还很难判断这个冬天有多长.

--南京银行(601009.SS)称,获准在银行间债券市场公开发行不超过45亿元的次级债券.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 苏丹/李宏薇; 审校 黄凯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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