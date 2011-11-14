〔基金产业〕11月9日止当周资金流入美国和新兴市场基金--EPFR

* 股票基金资金净流入95.9亿美元,为31周来最高

* 全球固定收益基金资金净流入40.7亿美元

* 货币市场基金资金流入238亿美元

路透纽约11月11日电---基金行业表现追踪机构EPFR Global周五公布数据显示,11月9日止当周投资者在美国股票和债券基金,甚至新兴市场基金中寻求避险,因市场担心意大利和希腊的债务危机.

"围绕着意大利和希腊的动荡情势,凸显出了许多新兴市场国家更好的基本面和出众的经济成长前景,其中尤以中国为重,"EPFR写道.

EPFR称,该周货币市场对冲基金资金净流入238亿美元.全球股票基金资金净流入95.9亿美元,流入规模为31周来最高,同时固定收益基金资金净流入40.7亿美元.

据EPFR数据,该周中国股票基金资金净流入5.44亿美元,为2010年第二季中期以来的最佳表现.EPFR指称这是因为该国通胀回落而经济增速仍保持在9%以上.

专注于投资金砖四国(BRIC)的基金结束了4月中旬以来的资金持续流出的局面,该周净流入5,200万美元.

日本外亚洲基金资金净流入9.67亿美元,为20周来最高.

整体而言,单边做多的新兴市场股票基金本周资金流入20.8亿美元.

发达国家股票市场中,美国股票基金资金流入73亿美元,流入规模为八周高位,其中ETF基金资金流入占到了80%左右.欧洲发达国家股票基金资金则流出7.57亿美元.

日本股票基金资金亦流出2.94亿美元.

大宗商品基金资金净流入21.6亿美元.

债券基金方面,资金亦是流入美国和新兴市场,而流出欧洲市场.

美国债券基金资金净流入39.8亿美元,流入规模为六周最高,其中40%资金来自于散户投资者,60%来自机构投资者.免税的市政债券基金资金亦净流入6.15亿美元.

新兴市场债券基金资金净流入4.15亿美元.高收益债券基金资金净流入10.7亿美元.

其它方面,欧洲发达国家债券基金资金净流出3.86亿美元.(完)